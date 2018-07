Grondfonds kan huiseigenaar helpen verduurzamen

EINDHOVEN - Een fonds dat de grond onder een woning overneemt zodat de bewoner met de vergoeding - zeg 30.000 euro - de verduurzaming van zijn woning kan betalen. Dat plan is in de maak, als onderdeel van de oplossing voor het gasloos maken van bestaande woningen.

Het grondfonds is volgens duurzaamheidspionier Thomas Rau onderwerp van gesprek tussen vier steden, de Bank Nederlandse Gemeenten en enkele pensioenfondsen. Volgens de architect is het dé oplossing om particuliere eigenaren de mogelijkheid te geven te investeren in de noodzakelijke isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. De partijen stoeien nog over de exacte invulling. Details worden daarom nog niet vrijgegeven.

Rau benadrukte dat eigenaren er geen beperkingen van ondervinden en ook kunnen ze de grond weer terugkopen. Ze betalen wel een kleine vergoeding van rond de 1 of 1,5 procent per jaar aan het fonds. De steden zijn Arnhem, Nijmegen, Leeuwarden en Haarlemmermeer. Als het grondfonds landelijk zou worden ingevoerd, dan moet er 120 miljard euro in gestoken worden om alle particuliere woningen zonder gas te laten stoken en koken.

Hij vertelde over het fonds tijdens een bijeenkomst van de vier Eindhovense woningcorporaties en de gemeente Eindhoven over het duurzaamheidspact dat ze in februari gesloten hebben. De eerste vruchten van de samenwerking werden er gepresenteerd. Het gaat om proefprojecten zoals een buurtenergiecentrale op zonne-energie in nieuwbouwwijkje Vredeoord in Woensel, een volledig circulair gebouwd 'straatje' woningen en pilots met in de nieuwste zonnepanelen. Die worden mogelijk ook allemaal gerealiseerd, zeiden de bestuurders Luc Severijnen ('thuis) en Ingrid de Boer (Woonbedrijf).

Ook het 'winnend' idee, gaat wellicht uitgevoerd worden. Dat is een soort menukaart met per woningtype, van corporatie of particulier, de keuzemogelijkheden op gebied van isolatie, opwekken van duurzame energie en installaties.

Grote gezamenlijke projecten presenteerden de vijf partijen uit het pact nog niet. ,,Het belangrijkste is dat we nu transparant samenwerken", aldus De Boer. Severijnen wil dat de corporaties ook iets doen wat 'zichtbaar' is. ,,Afspreken dat heel Eindhoven binnen een paar jaar stopt met koken op gas bijvoorbeeld. Natuurlijk zijn er dan veel vragen over hoe we dat moeten regelen. Maar het zou wel een mooi voorbeeld zijn."