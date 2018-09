Grondwaterpeil erg laag, waterstand blijft bron van zorg

Vestdijk in Eindhoven gaat 'eindelijk' op de schop voor anderhalf jaar

8:48 EINDHOVEN - Maandag 3 september is het dan zover: de Vestdijk gaat voor anderhalf jaar op de schop. De herinrichting zal de nodige gevolgen hebben voor het verkeer in de stad, maar fietsers en bestemmingsverkeer kunnen de afgezette stukken blijven gebruiken. Bussen rijden al sinds zondag over de Wal/Keizergracht.