Groot boerenprotest in hartje Eindhoven, organisatie Samen voor Nederland verwacht zondag minimaal 1500 deelnemers

ANALYSE PSV kan zich opmaken voor de komst van het Braziliaan­se talent Sávio, die via een Franse route naar Eindhoven komt

PSV kan zich opmaken voor de komst van de Braziliaanse jeugdinternational Savio, maar moet nog wel even wachten tot hij daadwerkelijk in Eindhoven is. De 18-jarige Zuid-Amerikaan reist uiterlijk begin volgende week naar Frankrijk en Eindhoven, zo bevestigen bronnen, en daarna moet nog het nodige papierwerk worden afgerond. Het is een complexe transfer geworden en die kosten tijd.

30 juni