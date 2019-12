Groot-Eindhoven 100 jaar: Gebied Woensel varieerde nogal  

De grenzen waren ook vóór de annexatie niet altijd hetzelfde. Zo stond het klooster Mariënhage op Woensels grondgebied en had Eindhoven een stukje Woensel nodig voor de aanleg van het eerste treinstation dat in 1866 werd geopend. Daar staat tegenover dat het buurtschap Philipswijk gebouwd is op oorspronkelijk Sons grondgebied. Gaan we verder terug in de geschiedenis aan de hand van prof. mr. G.A.M. Strijards, dan lezen we in zijn boek Woensel, een kerkgeschiedenis voortgestuwd door vijftien eeuwen dat het middeleeuwse rechtsgebied van het dekenaat Woensel op sommige momenten reikte tot aan Tongeren in de provincie Haspengouw.



Gevraagd aan de historici Jos en Bauke Hüsken en Ben Damen naar de oorspronkelijke kern, komt er geen eenduidig antwoord. Was dat ’t Broek, waar nu de Technische Universiteit ligt? Bij de Oude Toren, nu bekend als het oudste gebouw van Eindhoven? Of rondom de Petruskerk aan de Kloosterdreef, waar ook het Woensels gemeentebestuur vergaderde? Ze komen er niet uit.