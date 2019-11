Groot-Eindhoven honderd jaar: Kerk bleef centraal staan in Strijp

Met het nieuwe jaar 2020 nadert ook het honderdjarig jubileum van ‘Groot Eindhoven’. Met allerlei activiteiten wordt volgend jaar herdacht dat in 1920 Eindhoven, Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel zijn samengevoegd.



Het ED onderzocht wat er nog over is van de zes oorspronkelijke gemeenten. Valt er nog iets te herkennen van de dorpskarakters van toen? Welke gebouwen staan er nog, wie kan vertellen hoe het leven er vroeger was? Daarover valt te lezen in zes portretten, van elke oorspronkelijke gemeente één, die de komende weken in deze krant zijn te lezen. De gemeente maakte eerder bekend dat het aantal festiviteiten dat volgend jaar plaatsvindt, vooral afhangt van de inwoners zelf. ,,Dit wordt geen feestje dat de gemeente wel even organiseert, het moet van onderop ontstaan”, zei projectleider Arie Heesterbeek erover.



De aftrap van het feestjaar is in januari tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst nieuwe stijl in DomusDela/Mariënhage.