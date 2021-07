Groot Eindhoven viert ook dit jaar het honderdjarig bestaan, nu met expositie en straks met boek over de historie 1920-2020

Door ‘vrolijke post’ van studenten werden Eindhoven­se ouderen weer blij

28 juni EINDHOVEN - Recepten, gedichtjes, gedroogde bloemen of puzzels kregen ouderen in het Drents Dorp tijdens de coronaperiode in de bus. Vrolijke Post, om mensen niet te laten vereenzamen. Twaalf eerstejaars studenten sociaal werk van het Summa College haakten aan bij dit project. Woensdag nemen ze afscheid.