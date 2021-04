Groot Koningsdagevenement zoals 538-feest in Breda was voor Eindhoven geen optie

Een-op-een concerten zangeres Rianne Wilbers: Mensen omhelzen met muziek

15 april Het is stil in de kapel van Domusdela, de sfeer is sereen. In de hoge ruimte met de mooie glas-in-lood ramen staan slechts twee stoelen en een tafeltje met daarop een kleine synthesizer. We zitten tegenover elkaar, zangeres Rianne Wilbers en ik.