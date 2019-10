Groot onderzoek naar winning aardwarmte

Het ministerie betaalt het seismisch onderzoek, dat SCAN is gedoopt (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland), TNO en Energie Beheer Nederland (EBN), een overheids-bv die een deel van het Nederlandse klimaatbeleid regelt, doen het onderzoek in onder meer de gemeenten Meierijstad, Boxtel, Bernheze en Oss. Vorig jaar al is vooronderzoek gedaan, ook in onze regio op onder meer de Peelrandbreuk. Vibrotrucks die met trillplaten aardlagen in kaart brengen zijn toen in Gerwen, Nederwetten, Eindhoven, Lieshout en Deurne geweest.



Voor het onderzoek dat nu plaatsvindt, worden in diepe gaten in de bodem kleine springladingen tot ontploffing gebracht, die geluidsgolven veroorzaken. Aan de hand aarvan kan bepaald worden op welke plaatsen het winnen van aardwarmte mogelijk is.



Aardwarmte komt uit water van 60 tot 80 graden dat van grote diepte is opgepompt. De warmte wordt via een warmtewisselaar doorgegeven aan water in bovengrondse leidingen en kan als vervanger van aardgas gebruikt worden voor verwarming. In het Westland gebruiken tuinders al aardwarmte voor de verwarming van kassen.



,,Het warme water is overal in de diepere aardlagen aanwezig, maar het is niet overal te winnen. Het hete water moet zich in een poreuze, doorlatende aardlaag bevinden, waar het gemakkelijk doorheen kan stromen'', zegt Elita Cordova van EBN. Als ergens aardwarmte gewonnen kan worden, wil dat niet zeggen dat dat daar ook gaat gebeuren. Cordova: ,,Er moet op die plek bovengronds ook behoefte aan zijn.''