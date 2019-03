Groot verdriet bij Brabantse moskeeën: mogelijk maatregelen na aanslag Nieuw-Zeeland

EINDHOVEN/BREDA - De burgemeesters en de wijkagenten zijn vrijdag in gesprek gegaan met de moskeeën in Brabant om te praten over mogelijke veiligheidsmaatregelen. De SMBZ (Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland) laat in een persbericht weten ‘met groot verdriet en afschuw’ kennis te hebben genomen van de bloederige aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland.

De moskeeën in Brabant zijn intens verdrietig en voelen zich verbonden met alle slachtoffers en met de bevolking van Nieuw-Zeeland. ,,We bidden voor kracht en troost bij het verwerken van zulk verschrikkelijk leed”, valt te lezen in een schriftelijke reactie.

,,De schok is des te groter omdat de aanslagen zijn gepleegd in gebedshuizen, een plaats waar men juist komt om in vrijheid, veiligheid en vrede zijn spiritualiteit te beleven.”

Hart onder de riem

De grote zorgen die de Brabantse moskeeën hebben is de gemeentes in elk geval niet ontgaan. Zo heeft de gemeente Eindhoven namens burgemeester John Jorritsma contact opgenomen met de besturen van de Eindhovense moskeeën. ,,De burgemeester kan zich voorstellen dat men geschokt is omdat het geweld in Nieuw-Zeeland tegen moskee-bezoekende moslims gericht was”, zo laat een woordvoerder weten.

Jorritsma wil naar eigen zeggen de bezorgdheid bij de moskeeën in Eindhoven peilen en hen een hart onder de riem steken. In de gesprekken zijn ook mogelijke veiligheidsmaatregelen onder de aandacht gebracht, meldt een gemeentewoordvoerder. Hier worden nog verdere afspraken over gemaakt.

‘Breda leeft mee’

De gemeente Breda ziet vooralsnog geen aanleiding om de beveiliging aan te scherpen. Wel houdt burgemeester Paul Depla de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Hij heeft inmiddels contact gehad met de moskeeën in Breda.

Op Twitter laat hij weten mee te leven met de nabestaanden van de slachtoffers. ,,Als Breda leven we mee. Ook met hen in onze eigen stad die door deze terroristische daad op hun geloofsgenoten verdriet hebben en zich zorgen maken.”

Logische actie

Behalve de gemeentes hebben ook de wijkagenten contact opgenomen met de moskeeën in hun stad. Volgens een woordvoerder van de politie Oost-Brabant is dat begrijpelijk. ,,Vanuit de wijkzorg gezien een logische actie na zo’n impactvolle gebeurtenis. Het warme contact is dan het allerbelangrijkste.”

Over maatregelen die eventueel genomen of overwogen zijn of worden waar het gaat om veiligheid of beveiliging doet de politie geen uitspraken, laat een woordvoerder weten. De Brabantse moskeeën roepen in het persbericht ‘een ieder op om de rust te bewaren en alert te blijven, maar zich niet door angst te laten leiden’.

Beveiliging in Amsterdam

In tegenstelling tot Eindhoven en Breda, nemen Amsterdam en Rotterdam wél alvast zichtbare en onzichtbare maatregelen naar aanleiding van de aanslagen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema benadrukt dat dit gebeurt op basis van ,,gevoelens in de samenleving en niet op basis van een concrete dreiging’'.