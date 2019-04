Grootschalige werkzaamheden: veel hinder voor reizigers tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch

Video Tweede Kamerlid uit Eindhoven: ‘Kledingfa­bri­kan­ten sjoemelen met labels’

9:11 EINDHOVEN - Aan een groen, oranje of rood kledinglabel meteen zien hoe duurzaam jouw nieuwe T-shirt is? Als het aan het Eindhovense Tweede Kamerlid Jessica van Eijs (D66) ligt, krijgen kledingstukken voortaan zo'n keurmerk. Het is niet de enige manier waarop ze de kledingindustrie transparanter hoopt te krijgen.