Grootse plannen voor de binnenstad van Eindhoven; Winy Maas gaat voor het wauweffect

Video ‘Alsof je op de brocante­markt van Lille rondloopt’, maar dan in een As­ten-Heusdense kas

17 mei ASTEN-HEUSDEN - Misschien komt ‘t door de versoepeling of neuzen mensen gewoon graag rond in ‘ouwe meuk’? Hoe het ook zij, in de eerste dagen dat er brocante te koop is in de voormalige Groenrijkkassen in Asten-Heusden stroomden mensen van overal toe. ‘Alsof je op de markt van Lille rondloopt.’