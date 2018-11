Grootste Dille & Kamille opent in Eindhoven

Vrijdag 9 november opent de winkel met spullen voor huis, tuin en keuken alsnog aan de Hooghuisstraat. In het pand waar tot voor kort het failliete Kijkshop zat. Volgens vestigingsmanager Karien Limburg stond Eindhoven wel al jaren op de wensenlijst. Maar een geschikt winkelpand kwam simpelweg niet eerder beschikbaar. ,,Drieënhalf jaar geleden hebben we nog gekeken naar een pand in de Nieuwe Emmasingel maar ook dat voldeed uiteindelijk niet helemaal. Toen Kijkshop vertrok waren we er snel uit. Onze winkels zitten over het algemeen niet in de hoofdwinkelstraten maar juist in de uitlopers. We hebben behoorlijk wat ruimte nodig en dan moet je wel rekening houden met de huurprijs om rendabel te blijven.”