Grootste order ooit voor De Meeuw in Oirschot: 515 woningen in Nijmegen

Waalre wil geen windmolens in de buurt

WAALRE - Waalre wil geen windmolens op het terrein van de High Tech Campus of naast de snelweg A2/A67. Gisteravond was de gemeenteraad unaniem: alle fracties wezen op mogelijke risico’s voor de gezondheid van de 1600 inwoners in de Voldijn, die op minder dan een kilometer afstand wonen.

10:06