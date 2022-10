Grote bedrijven kopiëren tactiek ASML en Brainport om hackers te dwarsbomen

Winternood­op­vang voor daklozen in Eindhoven begint zonder vergunning: ‘Niet handig’

EINDHOVEN – De winternoodopvang voor daklozen in Eindhoven begint ook dit jaar zonder vergunning. De keuze voor de locatie in Meerhoven is te laat gemaakt om op tijd te zorgen voor een omgevingsvergunning.

19 oktober