Grote Berg in Eindhoven gaat een half jaar dicht voor werk aan weg en riool

Overname­bod miljardair Sonnenberg steekt schril af bij opperbeste cijfers Luxaflex; steun in rug voor kritische aandeelhou­ders

6 mei EINDHOVEN/AARLE-RIXTEL - Kritische aandeelhouders die het bod verwerpen van miljardair Ralph Sonnenberg op Luxaflex-producent Hunter Douglas hebben extra munitie in handen. Het moederbedrijf van Artex in Aarle-Rixtel en Luxaflex Outdoor in Eindhoven presenteert opperbeste kwartaalcijfers.