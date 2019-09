Grote Berg in Eindhoven gaat flink op de schop

Het huidige straatbeeld van de Grote Berg lijkt op een lappendeken. Het onderhoud dat aan de straat werd uitgevoerd, had jarenlang een tijdelijk karakter. Nu komt er een nieuw wegdek met fietsstroken. Ook krijgen de stoepen de nieuwe bestrating zoals die straks overal in het centrum van Eindhoven komt te liggen. ,,We sluiten met de aanpak van de Grote Berg aan bij de ontwerpen van de Bruisende Binnenstad", zegt projectleider Eddy Steenkamp van de gemeente Eindhoven.



Waar een deel van de Grote Berg nu nog vrijliggende fietspaden heeft, worden dat straks fietsstroken. Voor fietsers is dat een achteruitgang ten opzichte van de bestaande situatie. De Grote Berg is volgens Steenkamp te smal om aan weerszijden vrijliggende fietspaden aan te leggen. Wel worden de fietsstroken 1.90 meter breed. In tegenstelling tot andere fietspaden worden de stroken niet in rood, maar in lichtgrijs uitgevoerd. ,,Dat is allemaal in overeenstemming met wat straks in de rest van de binnenstad komt te liggen", zegt Steenkamp. ,,Er komen ook nieuwe LED-straatlantaarns met lagere masten dan er nu staan.”