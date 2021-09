Grote brand bij Battery Street op Ambachtsweg onder controle

Reünie rockband Peter Pan Speedrock op Helldorado in Klokgebouw Eindhoven

14 september EINDHOVEN - Op zaterdag 20 november wordt in het Klokgebouw in Eindhoven de derde editie van rockfestival Helldorado gehouden. De verrassing op het affiche is de legendarische Eindhovense rockband Peter Pan Speedrock die een reünieshow geeft.