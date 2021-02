Grote brand bij Eindhovens recyclingbedrijf onder controle, nablussen gaat nog uren duren

Italiaan moet huurschuld betalen ondanks klachten over peperduur penthouse van Eindhoven­se Lichttoren

4 februari EINDHOVEN - De Italiaanse zakenman Paolo Pavan die in 2019 maandenlang zonder te betalen in het peperdure en enorme penthouse van de Lichttoren in Eindhoven woonde, moet nog ruim 20.000 euro betalen aan de verhuurder. De rechtbank in Den Bosch heeft dat bepaald over het conflict dat tussen de flamboyante Italiaan en de huurbaas was ontstaan.