Grote brand in appartementencomplex in Eindhoven: ‘Snel met de kat naar buiten gegaan’

Poppodium Effenaar krijgt eerste nachtver­gun­ning van Eindhoven en mag onbeperkt open

EINDHOVEN - Poppodium Effenaar in Eindhoven gaat vanaf volgend jaar nog vaker evenementen organiseren die tot vroeg in de ochtend duren. De popzaal heeft de primeur: het is het eerste horecabedrijf in de stad met een nachtvergunning.

1 november