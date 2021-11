Grote brand in Eindhovense basisschool De Vijfkamp, directiekamer in vlammen op

EINDHOVEN - Bij basisschool De Vijfkamp aan de Waddenzeelaan in Eindhoven is zondagochtend rond 07.15 uur een grote brand ontstaan. Dat meldt de brandweer. De directiekamer is daarbij volledig uitgebrand. Inmiddels is de brand onder controle.

De brand was ontstaan in de directiekamer van het schoolgebouw, die is volledig uitgebrand. De brandweer was aanwezig met drie blusvoertuigen. Er werd geprobeerd te voorkomen dat het vuur overslaat naar de rest van het gebouw. Er is niemand gewond geraakt.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie is bezig met een buurtonderzoek. Een woordvoerder van de brandweer vertelt dat er veel rookschade is ontstaan in de lokalen: ,,Denk dan aan roet en andere vuiligheid. De lokalen zullen eerst goed moeten worden schoongemaakt voordat ze weer gebruikt kunnen worden.”

School een tijdje dicht

Directrice Anneke van Ooijen is zondagochtend uit haar bed gebeld. ,,Het is verschrikkelijk natuurlijk. De kans bestaat dat we door de brand een tijdje dicht moeten. Hoelang dat gaat duren kan ik nog niet zeggen.”

Volledig scherm Bij basisschool De Vijfkamp aan de Waddenzeelaan in Eindhoven is zondagochtend rond 07.15 uur een grote brand ontstaan. © Fotopersburo Bert Jansen / Sem van Rijssel

