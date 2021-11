Grote brand in Eindhovense basisschool De Vijfkamp, een leslokaal in vlammen op

Straffen voor loverboys verveelvou­digd: twee jaar cel al na één dag uitbuiting

DEN BOSCH – De straffen voor loverboys zijn vanaf deze maand verveelvoudigd. Een enkele dag uitbuiting kan al een eis opleveren van liefst twee jaar cel. Voorheen viel zo'n eis pas als de misstanden zes maanden tot een jaar duurden. Die tijd is voorbij: ,,Dit is beter in evenwicht met het aangedane leed.”

