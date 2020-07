Grote brand in flat in Eindhoven: vijf appartementen beschadigd

Kunstwer­ken in stadhuis Eindhoven bij renovatie vernietigd

17:00 De kunst- en interieurtoepassingen die buro Staal/Christensen in 2002 in het stadhuis van Eindhoven hebben gemaakt, zijn vernietigd tijdens de recente verbouwing. Het architectenduo is ‘verbijsterd’ en wil van het college weten wie verantwoordelijk is.