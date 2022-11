Grote brand op woonwagenkamp Eindhoven mogelijk aangestoken door jongens die vuurwerk gooiden

PSV gooit titel­strijd weer helemaal open na verhitte topper tegen Ajax

Het was aanhaken of afhaken voor PSV in de titelstrijd en het werd dat laatste: de ploeg van Ruud van Nistelrooij won zondag - mede dankzij Luuk de Jong - met 1-2 van Ajax in de Arena. Daardoor gaat PSV aan kop in de eredivisie, al heeft de ploeg al wel één wedstrijd meer gespeeld dan Ajax.

6 november