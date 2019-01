Grote brand verwoest pand autobedrijf Van Nu! in Eindhoven, waar vorige week al een auto uitbrandde

Plan voor fietspad tussen Best en Eindhoven

17:00 BEST - Tussen bedrijventerrein Breeven in Best en het Goederen Distributiecentrum Acht (GDC) in Eindhoven zijn vergevorderde plannen voor de aanleg van een fietspad. Een autoverbinding, iets dat hoog op het wensenlijstje staat van enkele ondernemers op het Breeven, zit er echter niet in.