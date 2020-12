Grote drukte bij manifestatie tegen coronamaatregelen op 18 Septemberplein in Eindhoven

Vraag naar au­to-chips rijst de pan uit; NXP in Eindhoven moet prijs ‘met tegenzin’ verhogen

17 december EINDHOVEN - De vraag naar auto-chips van NXP is in korte tijd zo gestegen, dat de chipfabrikant flink hogere prijzen in rekening kan brengen. In een brief aan klanten schrijft het Eindhovense bedrijf dat dit wel moet wegens hogere onkosten en een ernstig tekort aan chips op de markt.