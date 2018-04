Grote drukte in speeltuinen Valkenwaard en Waalre, maar niet bij strandbad Veldhoven

Er zit een jongetje helemaal boven op de hoge glijbaan, en nou durft hij niet meer naar beneden. Paniek van de lichtste soort in speeltuin De Klimbim in Waalre. Vrijwilligers Theo van den Bergh en Huub Verhees worden er niet heel erg warm van. ,,Ga eerst maar eens kijken of zijn moeder hem kan helpen", adviseert Theo de kinderen die de noodsituatie komen melden bij de entree van de speeltuin. Waar de gepensioneerde mannen - Theo was bij Philips en Huub bij DAF - hun handen vol hebben aan het uitschrijven van abonnementen, het innen van die ene euro entree per persoon, het verstrekken van pleisters en het schenken van koffie en limonade.

Appelflap

De zon zorgt deze woensdagmiddag voor grote drukte. ,,We komen vanmiddag dik aan de vijfhonderd bezoekers. Mijn appelflap ligt hier al twee uur, ik heb nog geen tijd gehad om hem op te eten", bedoelt Huub maar. Een babbeltje met bezoeker Paul Lagarde uit Strijp kan er nog net even tussendoor. Lagarde gaat goed voorbereid de eerste zomerse dag van het jaar in. ,,Ik heb mijn hoofd ingesmeerd, anders hangen de vellen er straks bij." Belangrijk gegeven in deze: op het hoofd van Lagarde zit geen haar.

Enkele kilometers verderop, bij speeltuin Geenhoven in Valkenswaard, heerst ook grote drukte. De twee vrijwilligers in het winkeltje jaar hebben geen tijd om even te kletsen, want er staat een rij van veertig mensen voor hun neus die allemaal een ijsje of iets anders willen. Toch moet er hier een prangende vraag gesteld worden, want waarom zit er geen water in het zwembadje van speeltuin Geenhoven. Eén van de vrijwilligers: ,,Ga eens bij zwembad De Wedert kijken. Dat is ook niet open. Vrijdag doen wij hier water in het bad, maar ik moet nu verder met mensen helpen."

Verrassend

Verrassend is het beeld bij strandbad 't Witven in Veldhoven. Het is er de hele middag rustig, met niet meer dan enkele tientallen bezoekers die een zee van ruimte hebben.

Elina Weerelts uit Woerden - vaste gast op de camping van 't Witven - geniet van de relatieve rust, terwijl haar kleinzoon Jelte met zand en water in de weer is.

,,Ik ben in Eindhoven geboren, maar vandaag ben ik voor het eerst hier", zegt Cleontine Boot, die met haar zoontje Jayson (2) aan de waterrand onder een boom zit. Ze heeft het over een goed verborgen pareltje. Misschien dat mensen hier wegblijven omdat op de Witven-website staat dat het bad pas op 1 mei open gaat, oppert Witven-manager Manon Willems. Dinsdag pas is besloten toch maar open te gaan, met zoveel zon.

In speeltuin de Klimbim is de noodsituatie rond de hoge glijbaan overigens tot een goed einde gekomen. Iemand heeft het angstige jongetje een zetje gegeven.