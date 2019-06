Grote feesttenten van Rofra Valkenswaard waaien dak op en beschadigen accommodatie

Het zijn niet zomaar partytenten, legt bedrijfsleider Lieke Verbaarschot uit. ,,Het zijn pagode-tenten. Als je die wilt verzetten, heb je normaal zes man nodig. We waren aardig geschokt dat die ineens op het dak lagen.‘’

Er waren tientallen gasten op het terras toen de rukwind de tenten als prooi de lucht in trok. Het was door de aanhoudende wind voor de medewerkers te gevaarlijk om zelf het dak op te gaan. ,,We hebben iedereen meteen op afstand gehouden. Er zaten wat mensen te eten, die zijn wat eerder aan hun activiteit begonnen. Anderen hebben we meegenomen naar een andere ruimte. Zo kon de brandweer haar werk doen.‘’

Lekkage

Een zestal brandweermensen ging wel het dak op, en heeft de tenten daar uit elkaar gehaald. Of ze beschadigd zijn, moet blijken als de medewerkers ze later deze week - als het weer beter wordt - proberen op te zetten. Het dak is er in elk geval niet onbeschadigd vanaf gekomen. Er zijn pannen kapot en er is lekkage in het boothuis.