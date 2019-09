Grote groep ouderen Eindhoven half jaar in de wacht

Coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en PvdA stemmen hiermee in, zo bleek maandagavond in de raadscommissie. Dit betekent dat de gemeente pas een besluit neemt als de begroting 2019 al lang en breed is opgesteld. De kans dat alle mensen er over half jaar nog sterk op vooruit gaat is daarmee klein, omdat dit (te)veel extra geld kost.