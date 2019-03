Grote inzet brandweer bij brandje op Strijp-T in Eindhoven blijkt niet nodig

Update Start sloop Vredes­plein Eindhoven voor bouw 133 huurwonin­gen

13:23 EINDHOVEN De herontwikkeling van het Vredeplein en omgeving in Oud-Woensel in Eindhoven gaat de laatste fase in. Inmiddels wordt gewerkt aan de sloop van de laatste oude woningen. Hiervoor in de plaats bouwt Stam + De Koning Bouw straks 77 vrije sector- en 56 sociale huurwoningen.