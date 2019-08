Grote onzekerheid in bouwsector

De impasse rond de stikstofregels in Nederland leidt tot steeds meer onrust. Onder veehouders was die er al, maar in toenemende mate maken ook projectontwikkelaars en bouwbedrijven zich zorgen. ,,Er gaat langzamerhand echt wel een schok door de sector”, zegt Hans Geertman, directeur VB Groep en voorzitter van Bouwend Nederland, regio Zuid. ,,Iedereen hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt.”