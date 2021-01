Grote proef met zelfvliegende drones op High Tech Campus in Eindhoven

Sneeuwrui­mers raken niet in paniek bij eerste sneeuwbui: ‘Het wordt pas druk als we ook echt aan de gang moeten’

6 januari REGIO - Als de weersvoorspellingen uitkomen gaat het vandaag in Zuidoost-Brabant sneeuwen. Sneeuwruimers en zoutstrooiers staan in de startblokken. Bij het zoutdepot van Rijkswaterstaat in Geldrop raken ze niet oververhit door de voorspellingen. ‘We zijn er weer klaar voor’.