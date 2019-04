Grote rookwolk boven Eindhoven door brandende bankjes

Van Bommel vindt dat Gutiérrez ‘op weg’ is en zich beter en beter ontwikkelt

16:38 Bij PSV was het ‘Gutiérrez-thema’ afgelopen zondag een groot ding. In het Philips Stadion riepen de supporters van de club massaal om het inbrengen van de Mexicaan. Op internetsites is #freeguti inmiddels een bekende hashtag. Trainer Mark van Bommel vindt dat niet erg. ,,De buitenwacht kijkt er misschien anders naar. Dat snap ik”, zo gaf hij in aanloop naar Willem II-uit van donderdag aan.