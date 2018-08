Grote scepsis over flexplan Hermes

Het plan busvervoerder Hermes om in Eindhoven een proef te gaan doen met flexbussen, is door de gemeenteraad met grote scepsis ontvangen. Met name de coalitiepartijen - VVD, GroenLinks, PvdA en CDA - toonden zich zeer kritisch.

GroenLinks is bang dat het plan ten koste gaat van de Eindhovenaren die nu gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, de minima. De VVD ziet het plan als een door de overheid gesubsidieerde poging om goedkoop taxi-vervoer van vrijwel deur tot deur in Eindhoven mogelijk te maken, waarmee oneigenlijke concurrentie met taxi-ondernemingen in het leven wordt geroepen. ,,Onbestaanbaar", aldus VVD-raadslid Tom Meijlink.

Grote zorgen zijn er ook over de invloed die de Eindhovense gemeenteraad nog kan hebben op het Hermes-plan. Het is samen met het provinciebestuur tot stand gekomen: de provincie is - zoals dat genoemd wordt - concessiehouder, en sluit de contracten met de vervoerders.

Bodem

De vraag is daarom of de gemeenteraad er nog wel een stokje voor kan steken dat de proef in december van dit jaar ook daadwerkelijk van start gaat. ,,Dat wil ik zo snel mogelijk tot op de bodem uitgezocht hebben", zo zei fractievoorzitter Rik Thijs van GroenLinks, die net als VVD'er Meylink geen enkele moeite deed zijn verontwaardiging over het plan te verbergen.

Het plan van Hermes om met Bravoflex te gaan werken, is ingegeven door de constatering dat er op een aantal lijnen vaak vrijwel lege bussen rijden en dat er de afgelopen jaren al lijnen zijn geschrapt danwel dat er op een aantal lijnen haltes zijn verdwenen. ,,We willen meer maatwerk leveren", aldus de woordvoerder van Hermes, dat in Arnhem, Nijmegen en ook al in Helmond met deze constructie werkt.

,,De wereld verandert", voegde een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant daar aan toe. ,,En de vervoerswensen van de mensen veranderen mee. Mensen willen vervoer op het moment dat hen dat uitkomt. Kijk naar de toenemende populariteit van Netflix. En wie heeft er met de opkomst van Spoity nu nog cd's in de kast staan?"