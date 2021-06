Grote schermen tijdens het EK, op de Eindhovense Markt zien ze het niet snel gebeuren

PSV-spits Maxi Romero gaat via Udinese proberen alsnog de top te halen

9:12 Maxi Romero kan dit seizoen in Italië een doorstart proberen te maken, bij Udinese. Een nieuwe omgeving, die hem de voorspoed moet geven die er in Eindhoven nooit lang in bleek te zitten. De 22-jarige Argentijn wordt normaal gesproken snel verhuurd door PSV.