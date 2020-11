Grote stroomstoring die 22.900 huishoudens trof in Eindhoven verholpen

Eindhoven­se FysiekFa­briek brengt mensen samen om hulpmidde­len te maken

23 november EINDHOVEN - Een privé-ontwerper die handige oplossingen bedenkt voor hindernissen waar Marieke van Gastel regelmatig mee wordt geconfronteerd. Dat leek de Eindhovense wel iets. Voor haar eerste probleem, het niet zelfstandig kunnen belonen van haar hulphond, is nu via de FysiekFabriek een ‘cookie-machine’ in de maak.