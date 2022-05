Grote stroomstoring rondom PSV-stadion Eindhoven opgelost

NIEUWs PS­V-ta­lent Johan Bakayoko krijgt een fraaie onderschei­ding bij het prijzendi­ner in de Keuken Kampioen Divisie

PSV-aanvaller Johan Bakayoko heeft een fraaie onderscheiding gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. De 19-jarige Belg is verkozen tot talent van het jaar. Hij maakte dit seizoen 17 goals in de competitie en had ook nog eens 12 assists achter zijn naam. Donderdagavond kreeg hij zijn onderscheiding uit handen van bondscoach Louis van Gaal, tijdens het zogeheten kampioensdiner van de Keuken Kampioen Divisie.

12 mei