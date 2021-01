Grote uitbraak corona in Eindhovens verpleeghuis Passaat; nood hoog op gehandicaptenparken Donksbergen en Eckartdal

In totaal zijn er momenteel 24 bewoners/cliënten bij de Archipel die positief zijn getest op het corona-virus. ‘In de locatie Passaat is helaas een grote uitbraak. Momenteel zijn daar 17 bewoners die positief zijn getest', zo meldt de Archipel. In Dommelhoef zijn momenteel zes cliënten die positief zijn getest en drie cliënten die in de afgelopen twee weken hersteld zijn. In Kanidas in Best is er één bewoner positief getest op het corona-virus.