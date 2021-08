Grote uitslaande brand op vijfde etage appartementencomplex in Eindhoven; geen gewonden

Eindhoven­se Rwandees die om genocide­ver­den­king het land uit moet in hongersta­king in cel

5 augustus EINDHOVEN - Een Eindhovense Rwandees is in de gevangenis in hongerstaking gegaan. Hij wil hiermee uitwijzing naar Rwanda voorkomen. Vorige week werd de man opgepakt omdat hij in zijn vaderland wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide van 1994.