Grote verkeersdrukte door afgesloten Vonderweg in Eindhoven

Dit is de stand van zaken bij PSV voor de beker­strijd tegen FC Emmen: ‘Boscagli kan er staan, maar heeft wel ritme nodig’

Bij PSV staan Anwar El Ghazi en Philipp Mwene voorlopig aan de kant. Het duo liep afgelopen zondag tegen Feyenoord blessures op en moet een tijdje toekijken. Voor El Ghazi gaat het om meerdere weken, bevestigde trainer Ruud van Nistelrooij dinsdag. ,,Dat is een spierblessure en dan is het altijd kijken hoe het de eerste weken gaat. Maar het zullen weken zijn, verwacht ik. Meer is er niet over te zeggen.”

16:28