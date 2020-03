Grote verschillen tussen scholen in aanbieden thuisonderwijs

In Helmond heeft scholenkoepel Stichting Openbaar Basisscholen (OBS) ervoor gekozen om de didactische ontwikkeling in deze coronaweken grotendeels los te laten. Dat zegt directeur-bestuurder Hans Fuchs van de Stichting. ,,Wij denken dat de huidige situatie al stressvol genoeg is voor gezinnen. Ouders en leerlingen zijn nu niet gebaat bij allerlei lijstjes en niet elke ouder is geschikt om thuisonderwijs te begeleiden. Bovendien bestaat het zogenoemde gemiddelde gezin niet in Helmond”, doelt Fuchs op de grote verschillen tussen kinderen die bijvoorbeeld in Brandevoort naar school gaan en in de binnenstad. ,,Wij willen voorkomen dat de problemen straks nog groter zijn wanneer de helft van de klas wel veel thuis heeft gedaan en de andere helft niet.”

Allerlei creatieve opdrachten

OBS Helmond hecht er wel veel waarde aan om kinderen in deze verwarrende tijd structuur aan te bieden. Fuchs: ,,Daarom zijn we begonnen met het televisieprogramma OBSH-tv dat we samen met een professioneel mediabedrijf maken. Via een speciale link kunnen onze leerlingen iedere dag een filmpje van allerlei creatieve opdrachten zien. Zo worden ze bijvoorbeeld uitgedaagd om zelf een filmpje te maken van de knuffels in hun slaapkamer of ze moeten een uil schilderen van vogelpoep. We willen hiermee op een creatieve manier echt de verbinding opzoeken. Hopelijk zeggen de leerlingen straks: jullie hebben ons goed door de moeilijke tijd geholpen en we hebben toch – op een andere manier – veel geleerd.” Verder laat OBS Helmond het aan de afzonderlijke scholen over of ze hun leerlingen rekenen, taal en ander onderwijs aanbieden.

Toegankelijk

Leerlingen van de Salto-basisscholen in Eindhoven hebben inmiddels zowel online als op papier huiswerk gekregen voor de komende weken. Het schoolbestuur van 22 basisscholen beseft dat het niet voor ieder gezin eenvoudig is om kinderen te helpen met thuisonderwijs. ,,Wij vinden het heel belangrijk om onderwijs voor iedereen toegankelijk te houden”, zegt een woordvoerster van Salto. ,,Daarom zijn we in overleg met de gemeente en andere schoolbesturen om te kijken hoe we dit kunnen realiseren.”