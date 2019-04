Grote woningen in deel Schuttersbosch Eindhoven zijn toegestaan

Aanklagers verhoord over vervalste brief in fraudezaak Box Consul­tants

7:30 WAALRE/DEN BOSCH - Twee officieren van justitie worden in juli onder ede verhoord over de rol die een vervalste brief heeft gespeeld in het onderzoek naar fraude door de Waalrese vermogensbeheerder Box Consultants en topman Remy Mourits.