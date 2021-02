Grote zorgen in Woensel-Noord door gebrek aan jongerenwerkers. Matheus: ‘Jeugd experimenteert nu uit verveling’

Simon Baken (25) onderhoudt gezinnen in Indiaase sloppen­wijk: ‘Een blanke man wordt hier niet serieus genomen’

15 februari EINDHOVEN/VIJAYAWADA - Een sloppenwijk in India is voor de meeste 25-jarigen een ver-van-mijn-bed-show, maar niet voor de Eindhovense Simon Baken. Door het werk van zijn ouders in India is hij als het ware meegegroeid met de kinderen uit een straatkinderproject in Vijayawada, een middelgrote stad met twee miljoen inwoners in het zuidoosten van dat land. ,,Eigenlijk help ik gewoon mijn vrienden”, vindt Baken.