Grote zorgen na veranderingen in dagbesteding; ‘Waarom is er wel geld voor de Wielewaal, maar moet mijn wereld instorten?’

SWZ Meer bewustwor­ding van en bekendheid over niet-aangeboren hersenlet­sel (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH): de kans is groot dat je je afvraagt wat dit precies betekent. Misschien heb je zelfs nog nooit van de aandoening gehoord. Toch krijgen in ons land jaarlijks zo’n 140.000 Nederlanders te maken met NAH, bijvoorbeeld omdat ze een zwaar ongeluk, een hersenaandoening of een beroerte (CVA) hebben gehad. Zo’n 40.000 mensen houden zelfs blijvende beperkingen over aan het hersenletsel. Relatiemanagers Monica van der Meer en Marian Smits, beiden verbonden aan het landelijke behandelprogramma Hersenz, werken aan het creëren van meer bewustwording van en bekendheid over de aandoening, zodat mensen met NAH en hun omgeving eerder en beter geholpen kunnen worden.