Grote zorgen om vermiste Marit (16), die zaterdagnacht waarschijnlijk in Eindhoven was

Gutiérrez en Van Ginkel op de weg terug bij PSV

18 december Érick Gutiérrez is terug in de groepstrainingen bij PSV. De middenvelder raakte in september geblesseerd en is momenteel zo ver in zijn revalidatie dat hij weer bij de groep is aangesloten. De 25-jarige Mexicaan zal voor de winterstop zijn rentree nog niet kunnen maken, maar is vastberaden om in de tweede helft van dit seizoen nog een belangrijke rol te vervullen bij PSV.