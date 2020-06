GTX Medical in Eindhoven mag remedie voor dwarslaesie beproeven

EINDHOVEN - Een revolutionaire technologie die het voor mensen met een dwarslaesie mogelijk maakt toch weer te lopen kan in de praktijk worden gebracht. GTX Medical in Eindhoven heeft hiervoor een speciale status van het Amerikaanse FDA gekregen.

Dit betekent dat volgend jaar voor het eerst zestig tot tachtig mensen die door een dwarslaesie verlamd zijn geraakt in het onderlichaam met het middel van GTX Medical kunnen worden behandeld. Daarmee kunnen ze met behulp van een soort pacemaker en een apparaatje buiten het lichaam weer leren lopen.

Het Eindhovens-Zwitserse bedrijf, eerder bekend onder de naam G-Therapeutics, heeft zijn hoofdkantoor op de High Tech Campus, waar het met circa 55 mensen de technologie ontwikkelt. In oktober 2019 is het bedrijf gefuseerd met het Amerikaanse Neuro Recovery Technologies, waardoor het een betere toegang tot de Amerikaanse markt kreeg. Bovendien wordt het bedrijf sindsdien mede gefinancierd door de Amerikaanse organisatie van dwarslaesie patiënten die werd vernoemd naar de Superman acteur Christopher Reeve die door deze aandoening in een rolstoel terecht kwam.

Status van doorbraaktechnologie

De Food and Drugs Administration (FDA), die toestemming moet geven voor iedere medische innovatie in de Verenigde Staten, heeft GTX Medical de status van doorbraaktechnologie gegeven. Dit betekent dat het bedrijf korte lijntjes krijgt naar de beoordelaars van de FDA en dat het pad naar commercialisatie van de technologie wordt versneld. GTX wil een deel van de klinische proeven ook in Europa uitvoeren en hoopt snel ook erkenning te krijgen van de Europese autoriteiten, zodat de technologie in 2024 massaal kan worden toegepast.

Deze werkt met elektroden die operatief worden verbonden met zenuwbanen in de onderrug. Een onderhuids apparaatje geeft via die elektroden en zenuwen de benodigde prikkels aan de spieren in de benen van de patiënt. Een bedieningsapparaat buiten het lichaam stuurt de bewegingen aan en controleert de cadans van de loopbeweging met sensoren in de schoenen.

Na de fusie met het Amerikaanse bedrijf beschikt GTX Medical ook over een technologie om hoge dwarslaesies, waarbij de armen zijn verlamd, te behandelen. Hiermee wordt met elektrische pulsen via de huid geprobeerd handen en armen tot bewegen te brengen.