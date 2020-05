Guido Weijers op de koffie bij Rutte: als wel iets vitaal is, dan is het de lach

Erop: Guido Weijers

Guido Weijers wil koffiedrinken met Mark Rutte. Hopelijk voor de premier wordt het geen dubbele espresso, want met zoveel cafeïne breekt de hyperactieve cabaretier het Torentje af. Dan rollen Weijers’ donkere ogen door de kamer. De Bredanaar wil graag met Rutte om tafel over de theaters, schrijft hij in een open brief. Die mogen open, maar voor maximaal dertig man. Met begeleidend personeel kom je al gauw aan vijftien tot twintig man. Kunnen er dus nog tien échte bezoekers binnen. Een idee van de ambtelijke tekentafel. Zinloos. En dat wil Weijers graag aankaarten: het kan creatiever. ,,De afgelopen weken hebben we veel creatieve projecten bedacht om op nieuwe, veilige manieren voor publiek te kunnen optreden. Die projecten zijn allemaal met één reden afgeschoten: het zijn samenkomsten. Dat steekt me.” De Bredanaar wil aan de slag en heeft ideeën genoeg voor een coronaproof theater. ,,Onze beroepsgroep is niet vitaal, maar lachen is wel gezond, het verhoogt de weerstand.” Noem dat maar eens ‘niet vitaal‘. Als er wel íets vitaal is, dan is het de lach. Dat weet de premier als geen ander. Zet de koffie in Den Haag maar klaar. Voor Weijers graag zonder suiker.