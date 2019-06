Guus Meeuwis pakt de volgende generatie in

De muziek en de veelkleurige confetti op de grond vechten om voorrang bij Len (6). De confetti wint. Met zijn bips op de grond en benen wijd gespreid peutert hij de stukjes papier van de vloer. Moeder Debbie Peijnenburg uit Rosmalen krijgt om de zoveel tijd een handje toegestopt. Zo, dat gaat straks mooi mee naar huis. ,,Normaal gaat-ie meteen dansen als-ie muziek hoort”, zegt Debbie bijna verontschuldigend.

Len staat op en sprint weg, zijn armen als twee vliegtuigvleugels uitgestoken, de drukte van het publiek in. Publiek dat zojuist bedolven werd onder een eerste confettisalvo. 7500 ouders en kinderen zijn deze woensdagmiddag naar het stadionconcert gekomen. Een concert van Guus Meeuwis, met alle kenmerkende elementen, maar met één groot verschil: vandaag draait het allemaal om de kinderen.

Loskomen

De inrichting van het Philips Stadion is erop aangepast. Wie wil, kan lekker blijven zitten. De tribunes aan de lange zijden zitten voor een derde vol. Rond de plek waar normaal de middenlijn ligt, is een tribune gebouwd. Daarvoor staan klapstoeltjes. Allemaal gericht op het grote podium, dat er wel als vanouds uitziet. Het volume staat op een trommelvliesbestendig niveau.

Het publiek moet aan het begin nog even loskomen, zoals dat heet. Het zijn vooral de ouders die de sfeer erin brengen. Ouders die zijn opgegroeid met Guus Meeuwis, en alle nummers woordelijk meezingen.

Bijvoorbeeld Petra Volwater uit Woudbrugge. Dit is haar ‘veertiende jaar’. Zoon Robin (10), die kent de bekende concerten alleen van tv. ,,Het is leuk om een keer in het echt te gaan”, zegt hij. Kan-ie eindelijk eens zien waar zijn moeder zich altijd zo op verheugd.

,,Maar ik ben zelf ook fan hoor”, zegt Robin. Zijn favoriete nummer is ‘Weet Dat Je Welkom Bent’. Maar die is toch van André Hazes junior? ,,Kijk eens naar je T-shirt”, grinnikt Petra. ,,O ja!”, roept Robin. Op zijn zwarte shirt staat met grote gouden letters: ‘Je Moet Het Voelen.’ ,,Die is ook leuk.”

Polonaise

Zijn er dan helemaal geen diehard fans te vinden onder de 40? Jawel hoor. Genoeg. Wies Middelaar (9) uit Oostrum heeft haar ouders meegesleurd naar het concert, zegt vader Martijn. Tijd om te praten heeft Wies niet. Dansen moet ze. Het nummer ‘Ik Wil Je’ zingt ze mee. Keihard.

Naarmate Meeuwis de ene na de andere klassieker speelt, komt de sfeer er meer en meer in. Ook geholpen door gastartiesten Nielson en Kraantje Pappie. Tweeling Xem en Dani (9) uit Rotterdam gaven even geleden nog toe dat vooral hun ouders fan zijn. Nu hinkelt Xem op een been rond, met een hand vol confetti, terwijl de kanonnen een volgend salvo afvuren. Vader Erik krijgt de volle laag. Dani staat te springen.

Robin is er ondertussen ook bij gaan staan. Hij gooit er een voorzichtig dansje uit. Zijn duim steekt hij omhoog richting het podium. Bij het nummer Brabant zingt hij eerst aarzelend, daarna uit volle borst mee. Moeder Petra krijgt een dikke knuffel.

De inzet van ‘t Dondert En Het Bliksemt vormt niet veel later het sein voor nog meer confetti, en het sein voor veel kinderen om joelend op hun stoel te gaan staan. Voor het podium vormt zich een polonaise. Len laat de confetti voor wat het is. Met twee handen houdt hij zijn moeder vast. Samen zwieren ze rond.