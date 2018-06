Gynaecologe MMC niet schuldig aan dood baby Lina

Henk V. uit Gastel nog niet van OM af, hoger beroep na vrijspraak 'meester­brein havenbran­den'

12:41 GASTEL/EINDHOVEN - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank in de zaak rond een havenbrand in Ohé en Laak. Daarbij sprak de rechtbank Henk V. (59) uit Gastel vrij, terwijl het OM deze man juist als brein achter de brandstichting ziet. Het OM had vijf jaar cel tegen hem geëist.