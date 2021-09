Haasje Over maakt kans op titel ‘Gebouw van het Jaar 2021', ondanks alle tekortkomingen

Prenten­boek over plastic soep is nu ook een theater­stuk voor kinderen: ‘Uil is in slaap gevallen!’

14:27 EINDHOVEN - Vos, Duif, Muis, Uil, Egel, Mol en Kikker maken zich zorgen over de plastic soep in de zee. Eerst in een prentenboek en nu ook in een theaterstuk voor kinderen, dat afgelopen weekend in première ging.