Haasje Over op Strijp-S Eindhoven op zijn plek getild

EINDHOVEN -De bouw van de 70 meter hoge woontoren Haasje Over op Strijp-S is zo ver gevord dat dinsdag de dwarsliggers geplaatst kunnen worden. Twee staalconstructies van 50 bij 10 meter lang worden over skatehal Area 51 gelegd.

Daarvoor liet bouwer Stam + De Koning drie zware kranen aanrukken. De eerste stalen spant lag al vroeg op zijn plek, de tweede volgt rond 12.30 uur, aldus de aannemer. Een kleinere, derde, aan de kopse kant, volgt later.

Opdrachtgever corporatie Trudo liet de normale feestelijke activiteiten achterwege vanwege het corona-virus. In de toren komen 187 sociale huurwoningen. Voor deze constructie is gekozen om de hal te kunnen laten staan. Aanvankelijk zou die sneuvelen voor nieuwbouw. Inmiddels is het gebouw opgeknapt en is de herinrichting voor urban culture-onderdelen als skaten, BMX’en, muziek, dans en kunst gestart,.

EINDHOVEN ED2020-3501 Naast Area 51 (Ketelhuisplein) wordt voor het gebouw Haasje Over de constructie op zijn plaats getild die dwars over de skatebaan komt te hangen.

Projectleider Jack Hock hoopt de planning - de toren zou in februari 2021 bewoond moeten kunnen worden - te halen. ,,Zoals het er nu naar uitziet zou dat kunnen. Maar je weet het op dit moment nooit. Als er verdergaande maatregelen komen tegen de crisis, is dat natuurlijk gewoon overmacht.” Cruciaal is volgens hem de levering van beton voor de prefab-delen. ,,Die industrie heeft veel personeelsproblemen door ziekte en door het vertrek van arbeidsmigranten”, aldus Hock.

De toren zal nu per week met een verdieping groeien. Tegen de zomer moet de buitenkant af zijn. Daarna wordt die van binnen afgewerkt.

In de twee ‘bruggen’ komen 44 woningen met twee woonlagen, 4 friendswoningen (gedeeld door meerdere bewoners) en 2 gemeenschappelijke ruimtes. De toren van 19 verdiepingen krijgt 137 eenpersoons-lofts van 50 vierkante meter. Bovenop de woonlagen komt een windturbine die energie gaat leveren. Later komt er ook nog een (veel kleinere) loopbrug naar gebouw Anton van de Hoge Rug zodat bewoners van Haasje Over straks van de daktuin daar gebruik kunnen maken.